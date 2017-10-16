Парламент Чехії має відмежуватися від заяв Земана щодо Криму – Шварценберґ

Голова комітету із закордонної політики парламенту Чехії, колишній міністр закордонних справ Карел Шварценберґ закликає парламент і уряд країни відмежуватись від заяви президента Мілоша Земана щодо Криму.

«Було б достатньо, щоб парламент і уряд висловилися, що президент не говорить від імені країни, і що вона має іншу політику», – зазначив Шварценберґ.

Він зазначив, що президент може мати свої погляди, але «не мав би їх висловлювати за кордоном і виступати у різкому протиріччі з кордонною політикою уряду». Такими діями президент Земан може зганьбити країну у світі, вважає Шварценберґ.

За повідомленням чеських ЗМІ, комітет із закордонної політики через відсутність на засіданні необхідної кількості депутатів не зміг 16 жовтня ухвалити відповідну постанову.

Раніше постанову, яка висловлює незгоду з виступом чеського президента у Страсбурзі, 12 жовтня виніс Сенат – верхня палата парламенту Чехії.

Також уряд і МЗС Чехії ухвалили постанову, якою чітко відмежовуються від позиції президент Мілоша Земана щодо анексії Криму.

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі або в натуральній формі – нафтою або газом». Cвою промову у ПАРЄ він присвятив необхідності скасувати санкції ЄС щодо Росії через її агресії проти України, назвавши їх «неефективними».

Після виступу Земана його різко розкритикували і в Україні, і у Чехії.

У Кремлі назвали пропозицію президента Мілоша Земана «внутрішньоєвропейською дискусією», зазначивши, що про компенсацію Україні за анексію Криму «не може бути й мови».

Сам Мілош Земан заявив, що не вибачатиметься за свої слова про Крим, оскільки це його «особистий погляд».

У лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, вони блокували українські військові частини. Згодом у Росії визнали, що «зелені чоловічки» – російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Україна офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».