Земан каже, що не вибачиться за слова про Крим

Президент Чехії Мілош Земан каже, що не вибачатиметься за свої слова про Крим, оскільки це його «особистий погляд».

«Япро це вже говорив публічно, що йдеться про мій особистий погляд. Не вибачаюсь за свої особисті погляди. Вибачення можна було б вимагати, якщо б не йшлося про мій особистий погляд, про що я сказав відкрито», – заявив Мілош Земан в інтерв’ю на приватному чеському телеканалі Barrandov ввечері 12 жовтня.

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі або в натуральній формі – нафтою або газом». А свою промову в ПАРЄ він присвятив необхідності, на його думку, скасувати санкції ЄС щодо Росії через її агресії проти України. Земан назвав їх «неефективними».

Після виступу Земана його різко розкритикували і в Україні, і в Чехії.

У Кремлі назвали пропозицію президента Мілоша Земана «внутрішньоєвропейською дискусією», зазначивши, що про компенсацію Україні за анексію Криму «не може бути й мови».

У лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, вони блокували українські військові частини. Згодом у Росії визнали, що «зелені чоловічки» – російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Україна офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».