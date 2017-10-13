Спікер Держдуми Росії відкинув ідею виплати Україні компенсації за Крим

Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін заявляє, що ідея виплати Росією Україні компенсації за анексований Крим є недоречною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Росія-24».

«Що це за торгівля? Нехай обговорюють це питання в Іспанії з Каталонією, подивимося, як це обговорення буде йти. Не можна з такими лекалами підходити», – сказав він.

За його словами, в той період, коли Росія анексувала Крим, «в Україна був революційний період безвладдя». «Громадяни Криму в ході вільного волевиявлення, прийшовши на виборчі дільниці – практично сто відсотків, явка була дуже висока – ухвалили рішення бути разом з Росією. Всі процедури – міжнародні, правові – були дотримані», – сказав Володін.

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі або в натуральній формі – нафтою або газом». А свою промову в ПАРЄ він присвятив необхідності, на його думку, скасувати санкції ЄС щодо Росії через її агресії проти України. Земан назвав їх «неефективними».

Після виступу Земана його різко розкритикували і в Україні, і в Чехії. Зокрема, прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що виступ Мілоша Земана різко суперечить зовнішній політиці Чехії і що «президент не мав на нього ніякого мандата чеського уряду».

А в Міністерстві закордонних справ України заяву Земана сприйняли з обуренням і назвали цинізмом, підкресливши, що «Україна ніколи не буде торгувати своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою».

Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій проти Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.