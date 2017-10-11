Порошенко: відкидаю твердження про Крим як про «завершену справу»

Президент України Петро Порошенко розкритикував заяву свого чеського колеги Мілоша Земана, який під час виступу на сесії ПАРЄ назвав анексію Криму «завершеною справою» і запропонував Україні домовитися з Росією про компенсацію.

«Рішуче відкидаю твердження тих, хто каже про Крим як про «завершену справу». Трибуна ПАРЄ була створена не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ. Ця трибуна була створена для захисту наших основ, наших цінностей і наших принципів…Така необхідність настала сьогодні», – сказав Порошенко 11 жовтня під час виступу на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі.

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, назвав анексію Криму Росією доконаним фактом і припустив можливість «певної компенсації» за анексований Росією український Крим «у фінансовій формі» чи «нафтою або газом». Він також вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними». Земан вказав, що висловлює особисту позицію.

Заява Земана викликала обурення офіційного Києва. А прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що виступ президента країни Мілоша Земана суперечив зовнішній політиці країни і був виголошений без узгодження з урядом.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії. Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.