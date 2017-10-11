У Чехії просять вибачення в України через заяву Земана про Крим

До Посольства України у Чеській республіці надійшли письмові вибачення від численних громадян у зв’язку із заявами президента цієї країни Мілоша Земана про Крим.

«Хочу подякувати десяткам чехів, часто зовсім незнайомим людям, які сьогодні надіслали посольству слова підтримки і ... вибачень. Я добре знаю, що мільйони чеських друзів солідарні з українцями в нашій боротьбі проти російського агресора і окупанта. Інакше й бути не може в країні, народ якої дав світу Вацлава Гавела», – написав на сторінці у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Крім того, чеський міністр сільського господарства попросив вибачення в України через висловлювання президента Земана.

«Прошу вибачення в України та українського народу через заяву президента Земана сьогодні, я й подумати не міг, що щось подібне може сказати президент Чеської Республіки», – написав на сторінці у Twitter Маріан Юречка.

Свої вибачення розмістив у соцмережі і чеський євродепутат Павел Телічка: «Я щиро прошу вибачення перед усіма українцями за виступ президента Земана в Раді Європи. Божевілля, – м’яко кажучи. Мені соромно».

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, назвав анексію Криму Росією доконаним фактом і припустив можливість «певної компенсації» за анексований Росією український Крим «у фінансовій формі» чи «нафтою або газом». Він також вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними». Земан вказав, що висловлює особисту позицію.

Заява Земана викликала обурення офіційного Києва. Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що виступ президента країни Мілоша Земана суперечив зовнішній політиці країни і був виголошений без узгодження з урядом.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії. Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.