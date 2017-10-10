В МЗС слова президента Чехії щодо Криму сприйняли з обуренням як цинізм

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Чехії Мілоша Земана щодо Криму, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Спроба запропонувати не тільки умиротворення агресора, але й легітимізацію анексії АР Крим шляхом «продажу» частини нашої території є абсолютно неприйнятною для сучасної Європи. Важко повірити, що ми це чуємо від президента країни, яка стільки страждала від Мюнхенської змови» – мовиться в заяві.

«В умовах, коли тисячі українців загинули від рук російських окупантів, десятки тисяч українців та кримських татар переслідуються окупаційним режимом, ця пропозиція виходить за політичні рамки і є відвертим цинізмом. Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою», – наголосили в Києві.

Водночас, мовиться в заяві, в Україні високо цінують вагому підтримку та солідарність уряду Чехії та чеського народу, які проявляються в конкретних справах та практичній допомозі – яскравим прикладом якої в МЗС назвали нещодавній візит делегації Сенату Чехії на Донбас.

Раніше 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і що, на його «приватну думку», «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі чи в натуральній формі – нафтою або газом». Він також вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними».

Заява Земана вже викликала низку різких реакцій української сторони.

11 жовтня в ПАРЄ виступить президент України Петро Порошенко.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.