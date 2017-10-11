Ємець: заява Земана – це інструмент російської гібридної війни

Напередодні президент Чехії Мілош Земан визнав можливою «компенсацію» за анексований Росією український Крим «фінансово» чи «нафтою або газом». Мовляв, варто піти на все для уникнення війни в Європі. Сьогодні на сесії ПАРЄ президент України Петро Порошенко відповів на пропозицію Земана. «Трибуну Парламентської асамблеї Ради Європи створили не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ. Її створили для захисту наших основ, наших цінностей і наших принципів», – сказав Порошенко. Ці заявив політиків у програмі «Ваша Свобода» обговорювали Богдан Яременко, експерт-міжнародник, голова фонду «Майдан закордонних справ» та Леонід Ємець, народний депутат України, член постійної делегації у ПАРЄ.