«Чеські друзі Кремля». Ким є президент Чехії Мілош Земан насправді?

Зважаючи на виступ президента Чехії Мілоша Земана на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 10 жовтня з пропозиціями скасувати санкції щодо Росії і вирішити питання про анексію Криму через відшкодування Україні: «могла би бути компенсація за Крим: у фінансовій формі чи натуральній формі, маю на увазі нафтою чи газом», Радіо Свобода вирішило ще раз продемонструвати документальний фільм Ольги Мальчевської «Чеські друзі Кремля». Це історія єдиного президента в Євросоюзі, який публічно підтримав Кремль після анексії Криму, назвав російську агресію в Україні «громадянською війною», а українців – «бандерівцями». Однi бунтують проти нього i закидають слабкість до чарки. Iншi – підтримують ще більше, а загальний його рейтинг росте. Ким є президент Чехії Мілош Земан насправді? Як виглядає «чеський Донбас»? Як працює в Чеській Республіці російська пропаганда?

Україномовна версія фільму

Англомовна версія фільму

Фільм є проектом Радіо Свобода у співпраці з телеканалом «1+1». ©2016

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров назвав не тільки неприйнятним, а й образливим виступ президента Чехії Мілоша Земана з пропозиціями скасувати санкції щодо Росії і вирішити питання про анексію Криму через відшкодування Україні.

«Україна не торгуватиме громадянами і територією», – відреагувала на виступ перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Залиште Земана, його не виправити. У театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними і треба боротися», – написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Тим часом у Чехії просять вибачення в України через заяву Земана про Крим.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що виступ президента Земана про Крим суперечить чеській закордонній політиці і був виголошений без узгодження з урядом. Крім того, в чеському МЗС заявили, що залишаться в силі і запроваджені щодо Росії санкції.