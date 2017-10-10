Позиція Земана щодо Криму не є позицією уряду Чехії – чеський політолог

Прага – Позиція уряду Чехії щодо запроваджених до Росії санкцій залишається незмінно, заявило у вівторок чеське Міністерство закордонних справ у відповідь на виступ президента Мілоша Земана на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Так само і слова Земана, що «Росія могла б компенсувати Україні втрату Криму» – не залишились поза увагою чеських політологів, які чітко заявили, що позиція президента суперечить закордонній політиці країни.

Значна увага ЗМІ, але також урядовців і політологів у Чехії була звернена до виступу президента Мілоша Земана у Страсбурзі на засіданні ПАРЄ. Чеський лідер заявив, що у ставленні до анексії Криму потрібно брати цю подію як «fait accompli», тобто доконаний факт. При цьому Мілош Земан ще й цитував колишнього президента Німеччини Йоахіма Ґаука, що «намагання повернути Крим Україні привело б до європейської війни».

​«Гадаю, і це тільки моя особиста думка, що було б можливим дати компенсацію за Крим у формі фінансування, чи натурою, маю на увазі нафту чи газ. Це є моя особиста пропозиція, нічого більшого», – сказав у виступі Земан.

На думку чеського політолога Міхала Романцова, ця заява Земана не виходить за межі його позиції щодо Криму, і що сприймати чеського президента треба тільки як «приватну особу».

Земан туди поїхав, був наділений увагою, прийнятий як президент Чеської Республіки, але у принципі говорив, як приватна особа. Те, що там пролунало, не є і не може бути в жодному випадку позицією уряду Чехії

«Виступ Мілоша Земана у Страсбурзі характерний для його президентства протягом усього часу на посаді. Земан туди поїхав, був наділений увагою, прийнятий як президент Чеської Республіки, але у принципі говорив, як приватна особа. На відміну від низки інших виступів, він цього разу кілька разів це повторив. Це означає, що те, що там пролунало, не є і не може бути в жодному випадку позицією уряду Чехії, який єдиний має право формувати закордонну політику країни», – зазначив Романцов.

На його думку, принципові розбіжності між офіційною закордонною політикою Чехії і позицією президента не додають ваги Празі на міжнародній арені.

Це не має позитивного впливу на наших закордонних партнерів, тому що Чеська Республіка виглядає як партнер, який не заслуговує довіри, оскільки за кордоном говорить кількома голосами

«Це не має позитивного впливу на наших закордонних партнерів, тому що Чеська Республіка виглядає як партнер, який не заслуговує довіри, оскільки за кордоном говорить кількома голосами. Але на жаль, упродовж усього часу існування цієї влади чи періоду, коли Земан виконує функцію президента, це є стандартом», – зазначає Міхал Романцов.

Мілош Земан у вівторок знову заговорив про неефективність санкцій щодо Росії і навіть прирівняв їх до «залізного кордону», який розділяє континент. Ця позиція Мілоша Земана розбігається з офіційною позицією Чехії, заявила у розмові з Радіо Свобода речниця чеського МЗС Міхаела Лаґронова.

Позиція чеського уряду залишається незмінною: санкції залишаються у силі і залишатимуться допоки не будуть виконані Мінські угоди

«Позиція Міністерства закордонних справ, чеського уряду залишається незмінною: санкції залишаються у силі і залишатимуться допоки не будуть виконані Мінські угоди. І в ухваленні рішень, у переоцінці санкцій, звичайно, важливим є єдність Європейського союзу. З нашого боку санкції залишаються у силі, ми будемо це підтримувати, тому що не були виконані Мінські угоди», – зазначає Лаґронова.

Востаннє на засіданні Ради Європи у Страсбурзі у 1995 році виступав Вацлав Гавел. Як повідомляють чеські ЗМІ, цьогоріч, входячи до будівлі, Мілош Земан не затримався на виставці, присвяченій Гавелу, минув її, припустивши, що можливо прийде згодом.

А на чеських сайтах множаться реакції на нинішній виступ Земана, зокрема, порада з українського боку – продати Прагу і курортне місто Карлові Вари Путіну.