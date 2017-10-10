Посольство Чехії назвало слова Земана щодо Криму його особистим поглядом

Посольство Чехії в Україні наголосило, що слова президента цієї країни щодо Криму були його особистим поглядом.

Як інформує агентство «УНІАН», у письмовій відповіді речника посольства Давіда Машека мовиться: «Посольство зафіксувало інформацію, що з’явилася у ЗМІ стосовно виступу Земана в Парламентській асамблеї Ради Європи. За даними ЗМІ, в деяких частинах виступу йшлося про його особисту точку зору».

Раніше 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і що, на його «приватну думку», «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі чи в натуральній формі – нафтою або газом».

При цьому Земан дійсно звертав увагу, що висловлює свою особисту позицію.

Свою промову в ПАРЄ він присвятив необхідності, на його думку, скасувати чинні санкції ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними».

Заява Земана вже викликала низку різких реакцій української сторони. Зокрема, в Міністерстві закордонних справ України її сприйняли з обуренням і назвали цинізмом, наголосивши, що «Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою».

11 жовтня в ПАРЄ виступить президент України Петро Порошенко.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.