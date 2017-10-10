Голова Меджлісу назвав заяву президента Чехії щодо Криму неприйнятною і образливою

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров назвав не тільки неприйнятним, а й образливим виступ президента Чехії Мілоша Земана з пропозиціями скасувати санкції щодо Росії і вирішити питання про анексію Криму через відшкодування Україні.

Виступаючи під час дебатів про становище з правами людини в окупованому Криму з назвою «Крим, через три роки по тому» в перебігу традиційної міжнародної зустрічі відомих політиків, учених, державних і громадських діячів світу «Форум 2000» у столиці Чехії Празі, Чубаров, серед іншого, висловив припущення щодо причин, чому Земан міг виступити з такою заявою.

На його думку, за однією версією, Земан може бути залежним від Москви: «Одна з версій – це те, що вибухнула давня консерва, консерва Кремля. У нас це так називається. Це та людина, яка з якихось їй одній відомих причин і причин, відомих Москві … він залежить від Москви. Я знаю, така версія є відносно пана Земана».

За іншою версією, Земан хоче напередодні виборів президента Чехії, що мають відбутися в січні 2018 року і на яких він уже висловив бажання змагатися за другий термін, вирішити свої проблеми з цими виборами і внутрішні проблеми чеської держави, відволікаючи чеського виборця на інші питання. «Пан Земан вирішив зробити сенсацію», – сказав Чубаров.

Голова Меджлісу також закликав чеських інтелектуалів і політиків засудити слова Земана.

Також 10 жовтня із засудженням виступу президента Чехії щодо Криму і з закликом до скасування санкцій проти Росії виступив прем’єр-міністр країни Богуслав Соботка. «Виступ Земана в Раді Європи різко суперечив нашій зовнішній політиці, і президент не мав на нього ніякого мандату чеського уряду», – написав він у твітері. «Чехія виступає за дотримання міжнародного права. Санкції ЄС проти Росії пов’язані з виконанням мінських домовленостей (про врегулювання на окупованій частині сходу України – ред.), без виконання цих угод їх не можна скасовувати», – додав прем’єр.

А в Міністерстві закордонних справ Чехії підтвердили, що позиція Праги щодо санкцій проти Росії «залишається незмінною: санкції залишаються чинними і будуть залишатимуться чинними до часу, поки не будуть виконані Мінські домовленості».

Ідеться про головні пакети санкцій, запроваджені ЄС через агресію Росії на сході України. Окремі, менші санкції, запроваджені через агресію Росії в Криму і окупацію цієї частини території України, як не раз заявляли в Євросоюзі і в Чехії, будуть діяти до деокупації півострова.

У посольстві Чехії в Україні, крім того, наголосили, що слова Мілоша Земана щодо Криму були його особистим поглядом.

Заява Земана також викликала низку різких реакцій української сторони. Зокрема, в Міністерстві закордонних справ України її сприйняли з обуренням і назвали цинізмом, наголосивши, що «Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою».

Раніше 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і що, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі чи в натуральній формі – нафтою або газом».

А свою промову в ПАРЄ він присвятив необхідності, на його думку, скасувати чинні санкції ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними».

11 жовтня в ПАРЄ виступить президент України Петро Порошенко.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.