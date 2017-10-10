Прем’єр Чехії: виступ Земана про Крим і санкції суперечить політиці країни, президент не мав права на нього

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що виступ президента країни Мілоша Земана щодо Криму і з закликом до скасування санкцій проти Росії суперечить зовнішній політиці країни і був виголошений без узгодження з урядом.

«Виступ Земана в Раді Європи різко суперечив нашій зовнішній політиці, і президент не мав на нього ніякого мандату чеського уряду», – написав він у твітері.

«Чехія виступає за дотримання міжнародного права. Санкції ЄС проти Росії пов’язані з виконанням мінських домовленостей (про врегулювання на окупованій частині сходу України – ред.), без виконання цих угод їх не можна скасовувати», – додав прем’єр.

Також 10 жовтня в Міністерстві закордонних справ Чехії підтвердили, що позиція Праги щодо санкцій проти Росії «залишається незмінною: санкції залишаються чинними і будуть залишатимуться чинними до часу, поки не будуть виконані мінські домовленості».

Ідеться про головні пакети санкцій, запроваджені ЄС через агресію Росії на сході України. Окремі, менші санкції, запроваджені через агресію Росії у Криму і окупацію цієї частини території України, як не раз заявляли в Євросоюзі і в Чехії, будуть діяти до деокупації півострова.

А в посольстві Чехії в Україні наголосили, що слова Мілоша Земана щодо Криму були його особистим поглядом.

Заява Земана також викликала низку різких реакцій української сторони. Зокрема, в Міністерстві закордонних справ України її сприйняли з обуренням і назвали цинізмом, наголосивши, що «Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою».

Раніше 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і що, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі чи в натуральній формі – нафтою або газом».

А свою промову в ПАРЄ він присвятив необхідності, на його думку, скасувати чинні санкції ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними».

11 жовтня в ПАРЄ виступить президент України Петро Порошенко.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.