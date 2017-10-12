У парламенті Чехії засудили позицію Земана щодо Криму

У Парламенті Чехії Сенат, його верхня палата, ухвалив постанову, якою висловив незгоду з виступом президента країни Мілоша Земана стосовно анексії Криму Росією і закликав його дотримуватися політики держави.

Як мовиться в постанові, той виступ президента в Парламентській асамблеї Ради Європи 10 жовтня, в якому він заявляв про доконаність анексії Криму і закликав Україну погодитися на відшкодування за півострів, суперечить зовнішній політиці Чехії.

«Цією заявою президент республіки легітимізує агресію, яка суперечить міжнародному праву», – наголосив Сенат.

Законодавці підтвердили свою позицію, яка збігається з позицією уряду Чехії: «Крим і далі є частиною України, його відокремлення від України є наслідком російської агресії і не ґрунтується на міжнародному праві».

Відтак Сенат закликав президента Чехії поважати закордонну політику держави і засади міжнародного права.

За ухвалення постанови проголосувала більшість сенаторів – 38 із 47 присутніх на засіданні.

Після виступу Земана його різко розкритикували за ті слова і в Україні, і в Чехії. Зокрема, прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка вже заявляв, що виступ Мілоша Земана різко суперечить зовнішній політиці Чехії і що «президент не мав на нього ніякого мандату чеського уряду».

А в Міністерстві закордонних справ України заяву Земана сприйняли з обуренням і назвали цинізмом, наголосивши, що «Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою».

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і що, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі чи в натуральній формі – нафтою або газом». А свою промову в ПАРЄ він присвятив необхідності, на його думку, скасувати чинні санкції ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними».

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.