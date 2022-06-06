Замороження активів та заборона на пересування: в ОП розповіли, які санкції готують для 12 тисяч росіян

Міжнародна робоча група Макфола-Єрмака підготувала Дорожню карту, яка передбачає індивідуальні санкції щодо щонайменше 12 тисяч фізичних і 3 тисяч юридичних осіб з Росії. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes», – зазначив він.

За словами керівника ОП, йдеться про російських олігархів, топ-урядовців, топ-менеджмент компаній (включно з іноземцями), російських пропагандистів, керівництво політичних партій, а також членів сімей та довірених осіб усіх цих людей.

Дорожня карта передбачає заморожування їхніх активів, заборону на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.

«Будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і членів політичних партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а будь-яка допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, напрацьований документ уже передали «усім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень».

3 червня постійні представники країн-членів ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. До санкційного списку внесли 18 юридичних і 65 фізичних осіб із Росії: зокрема, засновника «Яндекса» Аркадія Воложа й олімпійську чемпіонку Аліну Кабаєву, яка, як пишуть кілька років різні ЗМІ, є матір’ю дітей президента РФ Володимира Путіна.