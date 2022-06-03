Мережа готелів Marriott оголосила про вихід із Росії

Міжнародна готельна мережа Marriott оголосила про вихід із російського ринку. Про це повідомляє сайт компанії.

Причиною зупинки діяльності називають санкції, запроваджені Євросоюзом, США і Великою Британією проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Компанія заявляє, що продовження роботи в країні стало неможливим.

Мережа Marriott працювала у Росії 25 років. На початку березня компанія оголосила про те, що закриває свій офіс у Москві, а також зупиняє інвестиції та відкриття нових готелів на території Росії. Таке ж рішення ухвалили мережі готелів Hilton і Hyatt.

Повномасштабне російське вторгнення на територію України розпочалося 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Через війну США й інші країни Заходу запровадили проти Москви жорсткі санкції, які торкнулися не лише політиків і чиновників, а й звичайних громадян. Сотні корпорацій і брендів оголосили про зупинку бізнесу в Росії.