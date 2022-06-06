У Євросоюзі розробили план із заміщення російського газу – єврокомісар

Комісар Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив 5 червня, що блок розробив план заміни газу Росією, повідомляє видання Deutsche Welle.

За словами Бретона, Європейський Союз імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів газу на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок імпорту скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 мільярдів через наявні трубопроводи, 25 буде компенсовано прискореним запуском морських вітрових турбін і фотоелектричні панелі.

Відновлення вугільних електростанцій також можливе, додав Бретон.

Він констатував, що президент Росії Володимир Путін використовує газ, аби розділити Європу.

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«Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою (телекомпанії – ред.) Russia Today, а тепер використовує газ, щоб поділити нас», – сказав єврокомісар.

Раніше російський концерн «Газпром» зупинив поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальною причиною стала відмова цих країн платити за російське паливо в рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку російського вторгнення в Україну. Європейський Союз відхилив ці умови.