«Газпром» припинив постачання газу компаніям Shell і Ostred

Російський «Газпром» припинив постачання газу британсько-нідерландській компанії Shell Energy Company і данській компанії Ostred. Як йдеться у повідомленні «Газпрому», компанія не отримала платіж за постачання газу в рублях.

У 2021 році російська компанія поставила Orsted 1,97 мільярда кубометрів газу. За оцінками «Газпрому», це дві третини загального обсягу споживання газу в Данії. Контракт із Shell на постачання газу до Німеччини передбачає обсяг до 1,2 мільярда кубометрів газу на рік.

«Ми наполягаємо на рішенні не платити в рублях, і ми були готові до такого сценарію, – сказав генеральний директор Orsted Мадс Ніппер. – Ситуація зміцнює необхідність незалежності ЄС від російського газу за рахунок розвитку відновлюваних джерел енергії».

Президент Росії Володимир Путін вимагав з 1 квітня перевести в рублі розрахунки за постачання російського газу до країн, які Москва вважає «недружніми». На практиці йдеться про необхідність відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку». Платежі за газ можна, як і раніше, відправляти в євро.

Деякі країни, наприклад, Болгарія, Польща і Фінляндія, відмовилися платити за газ за запропонованою схемою, після чого постачання до цих країн було припинено. За повідомленнями від 1 червня, німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper та австрійська OMV заплатили у травні «Газпрому» за новою схемою.