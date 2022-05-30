Нідерланди і Данія відмовляються від оплати за російський газ в рублях

Газовий трейдер із Нідерландів Gasterra відмовився виконувати вимоги «Газпрому» щодо оплати за газ у російських рублях.

Як повідомляється на сайті компанії, у відповідь на це рішення «Газпром» оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року.

У компанії заявили, що вимога платити за газ в рублях «загрожує порушенням санкцій ЄС.., а відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик».

За повідомленням, припинення поставок означає, що до 1 жовтня 2022 року, дати закінчення дії контракту, близько 2 мільярдів кубометрів газу не буде поставлено. Компанія це передбачила, закупивши газ у інших постачальників.



Також данська енергетична компанія Orsted заявила про відмову від оплати російського газу в рублях і через це допускає найближчим часом припинення поставок.

«Крайній термін оплати – 31 травня, і Orsted продовжить платити в євро. Тому є ризик, що «Газпром експорт» припинить постачання газу Orsted. На думку Orsted, це буде порушенням контракту», – йдеться в оприлюдненому компанією релізі.

Президент Росії Володимир Путін заявив у березні, що «недружні» іноземні покупці повинні будуть платити «Газпрому» в рублях, а не в доларах і євро. Таке рішення Кремль ухвалив на тлі західних санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну.

Єврокомісія попередила країни Євросоюзу, що оплата газу рублями, як цього вимагає Росія, буде порушенням санкцій.