Росія несе пряму відповідальність за продовольчу кризу в світі – Боррель

Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, заявляє представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.



«Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Замість того, щоб припинити свою агресію, прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це дезінформація», – написав він у твіттері.

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Боррель наголосив, що санкції ЄС спрямовані на здатність Росії продовжувати війну.

«Вони (санкції – ред.) не націлені на пшеницю. Сільськогосподарська продукція та її транспортування прямо виключені. Постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, як-от кукурудзи та пшениці, що зараз є в Україні – одному з основних світових виробників», – додав він.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.