Чорногорія «повністю підтримує» Україну на шляху до ЄС – Абазович

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем. Про це він повідомив у твітері 9 червня.

За його словами, розмова стосувалася євроінтеграційного поступу обох країн.

«Поговорили з прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем про прогрес наших країн на шляху до Європейського Союзу. Вдячний за повну підтримку України як у цьому питанні, так і в питанні санкцій. Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої та регіональної співпраці», – повідомив Зеленський.

Абазович, своєю чергою, повідомив, що в розмові висловив підтримку Україні та її народу.

«Чорногорія, як лідер у інтеграції до ЄС, повністю підтримує європейський шлях України. Я вдячний за запрошення відвідати Київ», – заявив голова чорногорського уряду.

Спікер Верховної України Руслан Стефанчук перед візитом до Європейського парламенту заявив, що вступ до ЄС – це «не залізниця, де хтось може затромбувати цей шлях». Таким чином він прокоментував аргумент щодо країн на кшталт держав Західних Балкан, які давно очікують на вступ до Євросоюзу.

Раніше міркування про те, що швидке надання Україні статусу кандидата було б «несправедливим» щодо цього регіону, висловлював прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.