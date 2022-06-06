МЗС Росії підтвердило скасування візиту Лаврова до Сербії

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для прольоту літака міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який 6 червня мав прилетіти з візитом до Сербії.

«Країни – учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв’язку», – заявила Захарова в ефірі італійського телеканалу La7, передає російська служба Радіо Свобода.

Напередодні сербське видання «Вечірні новини» повідомило, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Це сталося перед запланованим на 6-7 червня візитом російського міністра до Белграда.

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Сербія залишилася єдиною країною-кандидатом у члени Європейського Союзу, яка не запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

При цьому вона тричі проголосувала в ООН за резолюції, у яких засуджується російська агресія та підтримується територіальна цілісність України. Наприкінці травня президенти Росії та Сербії домовилися про нову трирічну угоду на постачання російського газу.