Лавров планує візит до Сербії, але сусідні країни закрили небо для його літака – ЗМІ

Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Це сталося перед запланованим на 6-7 червня візитом російського міністра до Белграда, пише сербське видання «Вечірні новини». Видання опублікувало фотокопію документа, що забороняє політ.



Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Москва та Бєлград повідомлення ЗМІ не коментували.



Газета звертає увагу на те, що раніше цього тижня президент Сербії Александар Вучич публічно заявив про логістичні труднощі у зв'язку з запланованим візитом Лаврова.