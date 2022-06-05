Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Лавров планує візит до Сербії, але сусідні країни закрили небо для його літака – ЗМІ

Москва та Бєлград повідомлення ЗМІ наразі не коментували.

Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Це сталося перед запланованим на 6-7 червня візитом російського міністра до Белграда, пише сербське видання «Вечірні новини». Видання опублікувало фотокопію документа, що забороняє політ.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Москва та Бєлград повідомлення ЗМІ не коментували.

Газета звертає увагу на те, що раніше цього тижня президент Сербії Александар Вучич публічно заявив про логістичні труднощі у зв'язку з запланованим візитом Лаврова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG