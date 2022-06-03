Росія заборонила в’їзд 41 громадянину Канади, в тому числі – членам Світового конгресу українців

Міністерство закордонних справ Росії заборонило в’їзд на територію країни 41 громадянину Канади – про це МЗС повідомило 3 червня.

Зокрема, йдеться про керівництво та членів Канадського українського конгресу, Світового конгресу українців, Української кредитної спілки, Карпатської кредитної спілки та Ради українських кредитних спілок.

У списку також заступники міністра оборони Канади Пітер Хаммершмідт, Трой Кросбі, Шері Кросбі, Роберт Чемберс, Лен Бастьєн, Ісабель Десмартіс, Лорі-Енн Кемптон, а також перша заступниця начальника Штабу національної оборони Канади Франсес Аллен.

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Влада в Оттаві раніше закрила свій повітряний простір для російських літаків, заборонила російським кораблям заходити в канадські порти і внутрішні води, заборонила експорт предметів розкоші до Росії, а канадським банкам – здійснювати операції з Центральним банком Російської Федерації.

Загалом у cанкційному переліку Канади – 1 500 фізичних та юридичних осіб, в тому числі президент Володимир Путін, голова МЗС Сергій Лавров, олімпійська чемпіонка Аліну Кабаєву, яку називають матір’ю дітей Путіна. Також під санкції підпали голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, віолончеліст Сергій Ролдугін, дочки Путіна Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

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Палата громад Канади наприкінці квітня ухвалила резолюцію про визнання дій Росії геноцидом українського народу. У документі сказано, що російська армія під час війни в Україні здійснювала «масові звірства» та «умисні вбивства мирних жителів України». Членкиня Палати громад та автор документу Хізер Макферсон закликала владу посилити санкції щодо Росії та збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні.