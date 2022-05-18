Росія закриває бюро Канадської телерадіомовної корпорації у Москві

Росія оголосила, що закриє московські офіси Канадської радіомовної корпорації (CBC) у відповідь на заборону Оттавою російського державного каналу RT.

У березні Канада офіційно заборонила мовлення RT та RT France, заявивши, що їхні програми «не відповідають канадським стандартам мовлення».

RT звинувачували у поширенні пропаганди та блокували у більшості західних країн з того часу, як Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова 18 травня повідомила про рішення закрити офіс СВС, підкресливши, що це захід у відповідь, пов’язаний з діями Канади. За її словами, візи та акредитація у журналістів телеканалу також будуть відкликані.

Захарова назвала заборону Канади на RT «русофобською», а CBC – «пропагандистським».

Головний редактор CBC News Броді Фенлон сказав, що громадська телекомпанія «глибоко розчарована» рішенням, яке, за його словами, «є ще одним кроком Росії, спрямованим на те, щоб задушити вільну та незалежну пресу в межах своїх кордонів». Фенлон заявив, що журналістика CBC «абсолютно незалежна від канадського уряду».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розкритикував рішення Москви, заявивши, що «відповідальна журналістика, яка розповідає громадянам про те, що насправді відбувається, є серйозною загрозою для Володимира Путіна». Трюдо додав у твітері, що цей крок «неприйнятний» і що журналісти мають бути «вільними від цензури, залякування та втручання».

Канада рішуче підтримує Україну у розв’язаній Росією війні. Минулого тижня Трюдо був у Києві, обіцяв зброю та обладнання. Сенат Канади також розглядає законопроєкт, який забороняє Путіну і приблизно тисячі членів його уряду та військовим в’їзд до країни.