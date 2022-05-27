AP: Захід розглядає можливість зняття санкцій із російських олігархів в обмін на допомогу Україні

Представники Заходу вивчають можливість надання російським бізнесменам можливості «відкупитися» від санкцій, а потім використати отримані таким чином гроші на відновлення України, повідомляє Associated Press із посиланням на обізнані джерела.

За словами джерел, віцепрем’єрка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів країн «Групи семи» (G7) у Німеччині минулого тижня.

«Фріланд порушила це питання після того, як самі бізнесмени обговорили з нею таку можливість», – уточнив один зі співрозмовників.

Представники України знають про обговорення цього питання, зазначило джерело агентства. Захід, за його словами, зацікавлений у тому, щоб російські олігархи «відмежувалися» від президента Путіна і водночас забезпечували фінансування України.

Співрозмовник агентства підкреслив, що поки це тільки пропозиція, жодних рішень не ухвалено. Такий варіант, як зазначає АР, допоможе усунути юридичні перешкоди для влади тих країн (наприклад, Німеччини), де процедура конфіскації заморожених активів дуже складна. Якщо російські бізнесмени добровільно відмовляться від частини свого майна за кордоном, це спростить завдання, вважають співрозмовники.

Після масштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз, США, Велика Британія та інші країни почали запроваджувати санкції проти Росії, зокрема проти бізнесменів. Наразі під них потрапили понад 30 представників великого російського бізнесу. За даними Єврокомісії, країни ЄС заморозили активи росіян на суму майже 10 мільярдів євро.

Чинні закони у більшості європейських країн і США не дозволяють використовувати заарештовані активи російських приватних осіб, які потрапили під санкції.