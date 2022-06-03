Через війну в Україні США розширили експортні обмеження проти однієї білоруської та 70 російських компаній

Міністерство торгівлі США розширило експортні обмеження проти Росії та Білорусі через військову агресію в Україні: до списку потрапили 70 російських та одна білоруська компанії. Документ опубліковано у Федеральному реєстрі США.

Мінторг США пояснює обмеження тим, що організації причетні «до діяльності, що суперечить національній безпеці або інтересам зовнішньої політики США», зокрема, «щодо придбання чи спроби придбання» американських товарів для підтримки збройних сил своїх країн.

Серед російських організацій у списку:

• холдингова компанія «Ак Барс»

• акціонерне товариство «Рубин»

• ТОВ «Газпром нефть шельф»

• Авіаційний комплекс ім. С. В. Іллюшина

• Спеціальне науково-виробниче об’єднання «Елерон»

• ОКБ ім. Яковлєва

• Вентелеком

• Інститут проблем морських технологій Далекосхідного відділення РАН та інші.

Крім того, у переліку є одна білоруська юрособа – білоруське представництво компанії «Елерон». Як йдеться на сайті підприємства, це інжинірингова компанія у складі ядерного збройового комплексу корпорації з атомної енергії «Росатом».

На початку квітня влада США заборонила експорт продукції із 120 російських та білоруських компаній, пов’язаних, зокрема, з оборонним сектором. Тоді під обмеження потрапив і спецпідрозділ КДБ Білорусі «Альфа».

2 червня Міністерство фінансів США вчергове розширило санкції проти Росії через її військову агресію в Україні. У список потрапили речниця МЗС РФ Марія Захарова, віолончеліст Сергій Ролдугін та його дружина, мільярдер Олексій Мордашов та його дружина і сини.