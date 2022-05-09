«Безсмертні полки» в Белграді й Баня-Луці підтримали російську агресію проти України

Сербські ультранаціоналісти в рамках так званих «безсмертних полків» у Белграді й Баня-Луці, столиці боснійських сербів, підтримали російську агресію проти України й протестували «проти нацизму в Україні й світі», передає кореспондент Радіо Свобода.

В антиукраїнській маніфестації в центрі сербської столиці взяли участь член Кабінету міністрів Ненад Попович, російський посол Олександр Боцан-Харченко та представники шовінстичних партій і рухів. Учасники маніфестації несли сербські й російські прапори, картонну фігуру російського президента Володимира Путіна й велику літеру «Z» – символ російської агресії проти України.

На Кладовищі визволителів Белграда до кількохсот маніфестантів прилучилися спікер парламенту Сербії Івіца Дачич і двоє міністрів, які разом із російським послом поклали вінки біля «вічного вогню». Всі вони промовчали про факт, що червоноармійці, поховані на кладовищі, були бійцями Третього українського фронту.

Боснійські серби схожу маніфестацію влаштували у Баня-Луці. Очолювали її сербський член Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик і російський посол в Країні Ігор Калабухов, який підтримує сепаратистські прагнення боснійських сербів. Марш пройшов під гаслом «Проти нацизму в Україні й світі». У ньому взяли участь і так звані «Нічні вовки», організація байкерів, які своїм ідолом вважають Путіна.

Серби – єдиний народ у регіоні і в Європі, який підтримує російську агресію проти України. Більшість сербських телевізійних каналів і газет передають інформацію переважно з російських джерел.