Сербська православна церква несподівано визнала автокефалію православної церкви Македонії

Сербська православна церква (СПЦ) після півстолітнього розколу визнала автокефалію Македонської православнї церкви (МПЦ), повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Про це в час спільної літургії македонських й сербських єпископів у македонській столиці Скопʼє заявив патріарх СПЦ Порфірій.



Македонську церкву два тижні тому визнала Вселенська патріархія в Істамбулі (Константинополі). В офіційній заяві Вселенського патріарха Варфоломія церкву названо Охридською архієпископією.



Взаємовизнання двох церков в регіоні називають несподіванкою, тому що після проголошення автокефалії МПЦ 1967 року не було жодних контактів між ними. Македонську церкву називали розкольницькою й комуністичним утворенням, її не визнавала жодна з православних церков у світі.



Сербський патріарх й македонський митрополит Стефан заявили, що наразі розробляють відповідні документи й офіційний акт, який буде направлений всім православним церквам. Завершальним актом має бути томос Вселенського патріарха про повне визнання МПЦ.



Громадяни Північної Македонії й політичні діячі – як урядовці, так і опозиціонери – з радістю вітають визнання автокефалії. Сербські урядовці досі не коментували велику зміну на релігійній карті регіону.



Північна Македонія має приблизно два мільйони населення. Майже 30 відсотків жителів – етнічні албанці. Більшість македонців – православні. В країні є також католицька й греко-католицька єпархія.