Вселенський патріархат визнав православну церкву Македонії під назвою Охридська архієпископія

Вселенський патріархат повідомив, що визнав Охридську архієпископію в Північній Македонії. Таке рішення ухвалив Священний Синод 9 травня.

Згідно з поширеним комюніке, Фанар прийняв цю церкву і її голову, архієпископа Стефана, до євхаристійного спілкування, «зцілюючи рану розколу, обливаючи оливою та вином рану наших православних братів там».

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Водночас Синод доручив Сербській церкві вирішити адміністративні питання із цервою в Північній Македонії «в рамках канонічного порядку та церковної традиції».

При цьому Вселенський патріархат виключає термін «Македонська» та будь-які похідні від нього.

Досі визнання православної церкви Північної Македонії блокувала Сербська православна церква.