Папа Римський повідомив про відтермінування зустрічі з Кирилом, аби уникнути «непорозумінь»

Зустріч Папи Римського Франциска та патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва), яка планувалася на літо, перенесена – про це Франциск повідомив у інтерв’ю аргентинській газеті La Nacion.

На питання журналіста про свої відносини з Гундяєвим голова католицької церкви назвав їх «дуже хорошими».

«Я шкодую, що Ватикан мусив відкласти другу зустріч із патріархом Кирилом, яку ми планували провести в червні в Єрусалимі. Але наші дипломати зрозуміли, що така зустріч у цей час може призвести до значних непорозумінь», – сказав Папа.

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Він не уточнив, чи визначена нова дата зустрічі.

Папа Римський Франциск анонсував можливу швидку зустріч із Московським патріархом Кирилом наприкінці 2021 року.

Перша в сучасній історії Російської православної церкви (РПЦ)та Римо-католицької церкви зустріч їхніх предстоятелів – папи Римського Франциска та Московського патріарха Кирила (Гундяєва)– відбулася п’ять років тому, в лютому 2016 року. Вона мала місце в Гавані, столиці Куби.