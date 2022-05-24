ПЦУ створила свій монастир у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі

Православна церква України створила власний чоловічий монастир під назвою «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», повідомила її пресслужба увечері 23 травня.

За повідомленням, таке рішення ухвалив Священний Синод ПЦУ в резиденції предстоятеля церкви Епіфанія в Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі на засіданні 23 травня.

«Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату, на пропозицію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», – йдеться в повідомленні.

Синод також затвердив статут нової організації та визначив, що вона безпосередньо підпорядковується предстоятелю ПЦУ як своєму священноархімандриту.

«Синод також просив Предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської УПЦ (ПЦУ)», – додає пресслужба.

Наразі у Верхній Лаврі діє Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Монастирський комплекс на території Лаври переданий в оренду Українській православній церкві (Московського патріархату). УПЦ МП наразі не коментувала заяву Православної церкви України публічно.