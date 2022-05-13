У Держетнополітики відреагували на заяву УПЦ (МП): розпалювання ворожнечі і виправдання війни

Заява Синоду Української православної церкви (Московського патріархату), оприлюднена 12 травня, містить висловлювання, що можуть бути розцінені як розпалювання релігійної ворожнечі, образа почуттів вірян і виправдання війни Росії проти України, заявили в Державній службі з етнополітики і свободи совісті.

Напередодні в Синоді УПЦ (МП) заявили, що «діяльність попередньої влади та ПЦУ стала одним із приводів військового вторгнення в Україну».

Держетнополітики висловило стурбованість «спробами роз’єднувати українське суспільство в цей складний для країни час, коли ми сьогодні сильні й перемагаємо саме тому, що об’єднані».

«Синод є органом управління релігійного об’єднання, а отже, такі висловлювання не можуть бути розцінені як невдалі формулювання окремих осіб, які належать до релігійного об’єднання, але не представляють офіційну позицію релігійної організації», – йдеться в заяві.

У Держетнополітики наголосили, що всі релігійні об’єднання України мають право оскаржувати у встановленому законодавством порядку рішення органів місцевої або центральної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а незгода з цими рішеннями «не дає жодного права і жодною мірою не може слугувати виправданням для приниження честі й гідності духовенства й вірян іншого релігійного об’єднання України».

«Звертаємо увагу, що законодавство України гарантує всім право на честь і гідність. Наголошуємо на неприйнятності розпалювання релігійної ворожнечі, образ почуттів громадян, пов’язаних із їхніми релігійними поглядами», – додали Держетнополітики.

Там також наголосили, що Православна церква України є офіційно зареєстрованим релігійним об’єднанням, «яке відповідає на запит мільйонів українських православних вірян належати до такої православної Церкви, яка не має афіліації з релігійним об’єднанням на території РФ, що здійснила перше вторгнення на територію України у 2014 році, а з 24 лютого цього року розпочала масштабне вторгнення в Україну, сповнене як воєнних злочинів, так і численних ознак геноциду українського народу і злочинів на ґрунті ненависті».

Синод Української православної церкви (Московського патріархату) ввечері 12 травня оприлюднив заяву, в якій озвучив, як вважають представники цієї церкви, одну з причин російського масштабного військового вторгнення в Україну.

«У різних областях України мають місце випадки ухвалення органами місцевого самоврядування незаконних рішень про заборону або обмеження діяльності місцевих релігійних громад УПЦ. З мовчазної згоди або ж за активного втручання місцевої влади активізувалися захоплення храмів УПЦ. Священний синод УПЦ констатував, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні на сайті УПЦ (МП).

Петро Порошенко не коментував публічно цієї заяви УПЦ (МП). Цього також не робив поки і предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Крім того, УПЦ (МП) повідомила, що синод звертається до президента Володимира Зеленського з проханням «зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві та вжити необхідних заходів проти беззаконних дій щодо УПЦ».

Раніше повідомлялося, що синод ініціював збори вірян УПЦ (МП) для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України.