УПЦ (МП) хоче обговорити з вірянами, як бути церкві через війну

Священний Синод ініціював зібрання вірян Української православної церкви (Московського патріархату) для обговорення, як бути церкві через війну. Про це повідомляє інформаційний відділ УПЦ (МП).

«Найближчим часом буде скликано зібрання за участі єпископів, священиків, монахів та мирян Української Православної Церкви для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни. При цьому члени Синоду наголосили, що дискусія з того чи іншого питання не має призвести до виходу за межі канонічного поля і не повинна спричинити нові розділення в Церкві Христовій», – йдеться у повідомленні.

На початку травня міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив про заборону діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) на території міста. Він пояснив, що «між ворогом і його аґентом немає різниці», тому вирішив заборонити на території міста «діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ».

Священики УПЦ (МП) зібрали підписи за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом.

«Основне звинувачення – підтримка розповсюдження вчення про «русскій мір», що, на нашу думку, є різновидом єресі етнофілетизму. Це коли щось національне ставиться над християнським універсалізмом, коли за димом «національних ідей» не видно Христа і Божої істини», – розповів у коментарі Радіо Свобода клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ, протоієрей Андрій Пінчук, який був одним з ініціаторів збору.

Депутатам Верховної Ради 29 березня було надано для ознайомлення законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України.