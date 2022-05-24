«ЄС має продемонструвати солідарність не тільки на словах» – МЗС про надання Україні статусу кандидата на вступ

У Міністерстві закордонних справ відреагували на твердження, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ в ЄС, оскільки це несправедливо щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на цей статус.



Як зауважує речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко, несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.

«Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах. Надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному. Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим », – написав він на своїй сторінці у фейсбук.

Ніколенко наголошує, що Україна захищає європейські цінності, мир та безпеку Європи ціною життів своїх громадян.



«Ми чуємо багато слів підтримки і захоплення мужністю українців, запевнення в приналежності до однієї європейської сім‘ї. Настав момент істини: ЄС має продемонструвати солідарність з Україною не тільки на словах, але і на ділі. В інтересах Європи шукати рішення, а не відмовки», – наголошує речник МЗС України.



Раніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна навряд чи швидко стане кандидатом у члени Європейського Союзу. За його словами, це було б несправедливо щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на статус кандидата.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу на саміті підтримають рішення про статус України як кандидата.

Також президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.