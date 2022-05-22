На вступ України до ЄС знадобиться щонайменше 15-20 років – держсекретар Франції у справах Європи

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що будь-яка заявка на вступ України до Європейського союзу займе щонайменше 15-20 років.

«Ми маємо бути чесними. Якщо ви кажете, що Україна збирається вступити до ЄС через шість місяців, рік чи два, ви брешете. Імовірно, це займе 15 чи 20 років, – сказав Клеман Бон 22 травня французькому Радіо J.

«Я не хочу пропонувати українцям жодних ілюзій чи брехні», – додав він.

Таке Клеман Бон заявив після того, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував запросити Україну приєднатися до якоїсь форми «асоційованої» політичної спільноти з ЄС.

«Нам не потрібні такі компроміси», – заявив Зеленський 21 травня у Києві під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. – «Оскільки, повірте, компромісу з Україною в Європі не буде. Це буде черговий компроміс між Європою та Росією».

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.