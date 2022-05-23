Україна пройде шлях до ЄС швидше, якщо Франція та інші країни Європи продемонстують лідерство – МЗС про заяву Бона

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна пройде шлях до ЄС швидше, якщо Франція та інші країни Європи продемонстують лідерство. Таку заяву зроблено у відповідь на учорашній коментар держсекретаря Франції у справах Європи Клемана Бона, який сказав, що будь-яка заявка на вступ України до Європейського союзу займе щонайменше 15-20 років.

«Війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи. Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні. Нині Україна – єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

У зовнішньополітичному відомстві додали: «Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство».

22 травня держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що будь-яка заявка на вступ України до ЄС займе щонайменше 15-20 років. Він заявив, що не варто пропонувати українцям жодних ілюзій, що це станеться «через шість місяців, рік чи два».

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу на саміті все ж підтримають рішення про статус України як кандидата.