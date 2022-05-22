Дуда закликав надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС у червні

Президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.

«Великий заклик до всього ЄС, лідерів ЄС. Сьогодні Україна потребує нашого сигналу відкриття європейських дверей для України як держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейської спільноти, саме завдяки цьому вони сьогодні стоять і захищають хоробро свою державу, вони не хочуть бути зоною впливу Росії, хочуть бути незалежною, вільною країною, хочуть самі вирішувати... Це дуже важливо для них, тому цей сигнал відкриття з боку європейських лідерів, ухвалення рішення про статус кандидата України в ЄС у Раді Європи 24 червня має надзвичайне значення, насамперед психологічне та політичне», – сказав Дуда на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

Він зазначив, що дев’ять президентів ЄС написали листа до європейської спільноти щодо вступу України в ЄС.

«Багато разів я говорив, що особливо після Brexit країни, які прагнуть до ЄС, повинні отримати чіткий сигнал, що двері в ЄС відкриті. Але цього потребує також ЄС, суспільство ЄС, показати, що ЄС і надалі привабливий. Те, що ЄС залишили британці, не означає, що ЄС закінчується. ЄС надалі має шанс бути великим прекрасним європейським проєктом, який вестиме Європу до процвітання», – зазначив Дуда.

Раніше сьогодні ж під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда пообіцяв, що Польща зробить усе, аби допомогти Україні набути членства в ЄС.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

8 квітня під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу на саміті підтримають рішення про статус України як кандидата.