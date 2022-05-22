«Качинський боровся за інтеграцію України до НАТО в 2008-му» – Дуда обіцяє боротися за її членство в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда виступив із промовою у Верховній Раді 22 травня, в якій пообіцяв адвокатувати вступ України до Європейського Союзу.

У півгодинному виступі, який багато разів переривався на оплески, Дуда згадав, зокрема, про близько 2 мільйонів українських біженців, які знайшли прихисток у Польщі після того, як мусили рятуватися від російської агресії.

«Дорогі українські друзі, я хотів би, щоб ви знали, що ваші рідні – дружини, батьки, діти, онуки, мільйони людей, які мусили виїхати з України, зокрема, до Польщі, тікаючи від трагедії війни – не є в нашій державі біженцями, це наші гості. Запевняю вас, що, поки ви так хоробро боретеся за незалежність своєї країни, вони в безпеці в польських домівках і безпечно зможуть повернутися на батьківщину, коли ви переможете російського окупанта і я глибоко вірю, що саме так буде», – заявив він.

Президент Польщі назвав велику кількість українців у своїй країні шансом для подальшого доброго сусідства між двома країнами. Він також зазначив, що польський посол у Києві Бартош Ціхоцький, на відміну від багатьох дипломатів, не залишав столицю.

Він нагадав, що відвідував Київ 23 лютого, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії, а наступного разу – в квітні. Тоді разом із лідерами країн Балтики Дуда відвідав Ірпінь та Бучу, де побачив наслідки російських воєнних злочинів.

«Після Бучі, Бородянки, Маріуполя не може бути повернення до business as usual із Росією, шановні пані та панове президенти і прем’єр-міністри, депутати всіх парламентів світу. Чесний світ не може цього зробити і перейти до порядку денного над злочином, агресією, топтанням основних принципів», – закликав політик.

Дуда висловив переконання, що вільний світ сьогодні «має обличчя України», і подякував українцям, які захищають Європу «перед нашестям варварства і нового російського імперіалізму».

«Я звертаюся до солдатів, які борються в ЗСУ, Нацгвардії, територіальній оборони, героїчних захисників Маріуполя і тих, які перебувають тепер у російській неволі і по всій лінії фронту дають запеклий опір загарбнику. Ви герої України, але ви також герої Польщі, Європи і всього світу. Прийміть нашу глибоку пошану», – сказав він.

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За словами Дуди, Польща давно застерігала Європейський Союз від російських енергоносіїв, які є, «по суті, зброєю, яка може бути використана проти народів Європи», але інші країни з нею не погоджувалися:

«Нас звинувачували в русофобії. Сьогодні світ потихеньку погоджується, що ми мали рацію, але це дуже гірка сатисфакція. Про загрозу з боку Росії говорив багатократно святої пам’яті президент Лех Качинський, мій професор, мій вчитель, мій президент і великий друг України. Я бачив зблизька, як він боровся за те, щоб прийняти Україну до НАТО. Минає 14 років від саміту в Бухаресті, на якому могли бути ухвалені ці історичні рішення, які б дали Україні план до членства в НАТО. Якби тоді дослухалися до Леха Качинського, ймовірно, не було б агресії в 2014-му і нинішньої війни».

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Президент Польщі заявив, що подібних «фатальних помилок» не можна повторювати сьогодні, і висловив готовність підтримувати Україну.

«Я особисто не спочину, поки Україна не стане членом Єровпейського Союзу в повній мірі цього слова», – пообіцяв він.

Дуда також закликав то нового договору про добре сусідство між двома країнами – зокрема, в частині транспортного сполучення.

«Нехай одним із постійних свідчень наших відносин буде швидкісне залізничне сполучення Києва й Варшави. Я вірю, що ми це зробимо найближчими роками», – запропонував президент Польщі.

Анджей Дуда відвідав Київ із неанонсованим візитом 22 травня. Він став першим іноземним лідером, який виступив у Верховній Раді після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.