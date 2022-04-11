У Польщі урядова комісія знову заявила, що за смоленською авіакатастрофою стоїть Росія

Спеціальна урядова комісія Польщі знову заявила, що за авіакатастрофою, в якій загинули президент Лех Качинський і високопоставлені члени його адміністрації в 2010 році, стояла російська змова.

В останньому звіті комісія знову стверджує, що причиною катастрофи 10 квітня 2010 року в російському Смоленську стала вибухівка, закладена в літак Ту-154М радянського виробництва.

Крім Качинського, в катастрофі загинули його дружина і понад 90 представників польської політичної, військової, релігійної еліти.

Їхня смерть стала наслідком «акту незаконного втручання російської сторони», заявив голова комісії Антоній Мацеревич на пресконференції 11 квітня.

Він заперечив повідомлення про те, що польський екіпаж припустився помилок, зважаючи на погану погоду під час авіакатастрофи.

У двох попередніх звітах польських і російських експертів з авіаційних інцидентів йшлося про те, що катастрофа стала результатом людської помилки. Вони не знайшли доказів навмисних злочинних дій.

Але багато поляків, у тому числі провідні члени консервативної партії «Право і справедливість» (PiS), поставили під сумнів результати розслідування, проведеного попереднім центристським урядом.

У нинішньому звіті повторюється багато попередніх звинувачень, зроблених комісією, яку призначив нинішній уряд.

Брат-близнюк Леха Качинського, віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський, виступаючи перед кількатисячним мітингом перед президентським палацом 10 квітня, нагадав про жорстку до Москви політику свого брата і знову заявив про причетність Росії.

Росія категорично відкидає будь-яку відповідальність за катастрофу.