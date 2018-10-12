ПАРЄ: Росія має повернути Польщі уламки президентського літака

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 12 жовтня ухвалила резолюцію, в якій зажадала від Росії передати владі Польщі уламки польського урядового авіалайнера Ту-154, який зазнав катастрофи під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Під час катастрофи загинули 96 людей, у тому числі президент Польщі Лех Качинський, його дружина і представники польського військового командування.

У резолюції також міститься заклик до влади Росії утриматися від будь-якої діяльності на місці катастрофи, яку польська сторона могла б розцінювати як образливу для пам’яті жертв.

Резолюція закликає Польщу і Росію співпрацювати в розслідуванні катастрофи і притягненні винних до відповідальності.

У документі зазначається, що висновки російської і польської комісій про причини катастрофи збіглися в головному: літак зазнав катастрофи в результаті нещасного випадку. При цьому російська сторона «покладає всю відповідальність на екіпаж літака», а польська сторона частину провини покладає на диспетчерів, а також незадовільний стан аеродрому в Смоленську.

Ще одне розслідування, проведене в Польщі, як ідеться в резолюції, показало, що зіткненню із землею передували вибухи на борту. Була висунута версія, що літак міг розбитися в результаті теракту. ПАРЄ вважає, що відмова Росії передати уламки літака польським слідчим сприяла поширенню в польському суспільстві думки про те, що Москві є що приховувати.

Російська делегація не бере участі в роботі ПАРЄ через те, що її право голосу було призупинено в зв’язку з анексією Криму. Росія відмовилася платити внески до Ради Європи, що може спричинити її виключення з організації.