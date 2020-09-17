Прокуратура Польщі вимагає арешту російських диспетчерів у справі про катастрофу літака Качинського

Прокуратура Польщі звернулася до районного суду у Варшаві з клопотанням про арешт трьох російських авіадиспетчерів, які чергували в квітні 2010 року в аеропорту Смоленськ-Північний, коли розбився літак Ту-154 президента Польщі Леха Качинського. Про це повідомила речниця прокуратури Єва Бялік, інформує Польське радіо.

Якщо суд задовольнить клопотання, диспетчерів можуть оголосити в міжнародний розшук. Їх звинувачують в умисному доведенні до авіакатастрофи, в якій загинули 96 людей.

Як повідомляє російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на неназване джерело, Росія не видаватиме Польщі смоленських диспетчерів, якщо отримає таку вимогу. Конституція Росії забороняє видавати російських громадян іншим країнам, зазначив співрозмовник агенції.

Польські слідчі встановили, що в день аварії в аеропорту Смоленська не працювала радіолокаційна система посадки, через що диспетчери не бачили, де перебуває літак, тому, як вважає польська сторона, передавали пілотам помилкову інформацію і давали команди про зниження і захід на посадку.

У Міждержавному авіаційному комітеті (МАК) з центром у Москві говорили, що літак розбився через помилку пілотів, які почали посадку за умов поганої погоди. Польська прокуратура, не заперечуючи провини екіпажу, також звинувачує в причетності до катастрофи смоленських диспетчерів. Росія ці звинувачення відкидає.

У 2016 році Польща відновила розслідування авіакатастрофи під Смоленськом, в межах якого були ексгумовані тіла загиблих. Зокрема, в труні Леха Качинського знайшли останки двох інших осіб.

У березні 2016 року Антоній Мацеревич, який очолював міністерство оборони Польщі, заявив, що причиною аварії міг стати теракт. У жовтні 2017 року Мацеревич повідомив, що один із бортових самописців літака зафіксував момент вибуху.