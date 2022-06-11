Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що приїхала до Києва і має намір провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.



«Добре повернутися до Києва. Із президентом Володимиром Зеленським я підіб’ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху», – написала вона в твітері.

І додала українською: «Європа з вами!»

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії це другий візит Урсули фон дер Ляєн до України.

Під час попереднього візиту до Києва, 8 квітня, президентка Європейської комісії, зокрема, передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

20 травня Ляєн повідомила, що Європейська комісія надала Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 600 млн євро.

Україна 8 квітня отримала від ЄС перший транш макрофінансової підтримки на 600 мільйонів євро.

У Єврокомісії повідомляли, що станом на 16 квітня загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі одного мільярда євро.

Низка західних лідерів уже відвідали Україну після початку широкомасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого.

Захід посилив санкції проти Росії після міжнародного засудження масових страт цивільних жителів на вулицях Бучі, під Києвом та в інших населених пунктах, які після тимчасової окупації залишили російські війська.