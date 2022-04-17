ЄС додатково виділяє Україні 50 млн євро гуманітарної допомоги

Європейський союз виділяє додаткові 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для підтримки України.
Голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що новий пакет допомоги від ЄС буде спрямований на задоволення найнагальніших гуманітарних потреб.
«ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців. Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки в боротьбі з гендерним насильством», – йдеться в повідомленні в твітері 17 квітня.
У Єврокомісії уточнили, що таким чином загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі одного мільярда євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході Stand Up For Ukraine минулого тижня.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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