Зеленський розповів, про що говорив із Макроном

Президент України Володимир Зеленський розповів у нічному відеозверненні, що мав перед цим розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном про оборонну підтримку.

«Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Емманюеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи. Вдячний, що ми з президентом Франції обговорили цю тему. Продовжуємо працювати», – сказав Зеленський.

У канцелярії французького президента розповіли, що Емманюель Макрон запитав у Зеленського про останні події у зв’язку з війною, «про потреби у військовій техніці, політичній підтримці, фінансовій та гуманітарній допомозі».

Повідомляється, що Макрон сказав Зеленському про те, що «Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння».

Сторони також домовилися контактувати у контексті найближчої відповіді Єврокомісії на заявки України щодо кандидата на вступ у ЄС, повідомили в Єлисейському палаці.