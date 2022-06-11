Зеленський на зустрічі з головою Єврокомісії закликав до санкцій проти російських банків і суддів

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський союз до підготовки сьомого пакету санкцій проти Росії. Про це він сказав під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 11 червня.

Зеленський подякував Євросоюзу за шостий пакет антиросійських санкцій, але вказав на те, що повномасштабна війна Росії проти України триває:

«А отже, потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим».

На думку голови держави, до нового пакету мають увійти санкції проти всіх російських посадовців та суддів, які «працюють на війну та репресії».

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«Зокрема, за його словами, під санкції мають потрапити всі російські посадовці та судді, які працюють на війну та репресії. Європейський Союз також має повністю заблокувати діяльність усіх російських банків. Передусім це стосується «Газпромбанку», через який відбувається фінансування антиєвропейської політики РФ. Крім того, потрібні санкції щодо всіх російських компаній, які так чи інакше допомагають державі у військовій сфері чи у придушенні демократії та свободи слова», – передає пресслужба президента.

Також Зеленський закликав Євросоюз «заради свого власного блага» якомога швидше працювати над відмовою від російських енергоресурсів.

Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 11 червня.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії. Передбачена ним часткова заборона на експорт російської нафти не стосується однак нафти, що постачається трубопроводами. Проте, як кажуть експерти, імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.