Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова і ще понад 30 російських високопосадовців

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти президента Росії Володимира Путіна, його речника Дмитра Пєскова та низки високопосадовців російської влади. Про це йдеться в указі Зеленського від 9 червня, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від цього ж дня.

До переліку увійшли загалом 35 людей. Серед них, окрім Путіна та Пєскова, також голова уряду Михайло Мішустін і його заступники та члени уряду.

Документ містить 18 санкційних обмежень, у тому числі блокування активів та зупинення економічних та фінансових зобов’язань щодо підсанкційної особи.

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«Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів», – йдеться також в указі президента.

Крім того, окремими рішеннями Зеленський активував рішення РНБО щодо санкцій проти 236 російських юридичних осіб та 261 громадянина Росії.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Європейському парламенті 8 червня знову закликав посилювати санкції проти Росії.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії. Передбачена ним часткова заборона на експорт російської нафти не стосується однак нафти, що постачається трубопроводами. Проте, як кажуть експерти, імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.