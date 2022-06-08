Канада запроваджує санкції проти російської енергетичної та хімічної промисловості

Канада запроваджує санкції проти енергетичного та хімічного сектору економіки Росії, повідомляє Міністерство закордонних справ країни 8 червня з посиланням на очільницю відомства Мелані Жолі.

«Ці нові заходи забороняють експорт 28 видів послуг, ключових для роботи нафтової, газової та хімічної індустрій, в тому числі технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги. Заборона на експорт нафти, газу та хімікатів спрямована на індустрію, яка становить 50% доходів федерального бюджету Росії», – йдеться в повідомленні відомства.

Як пояснили у міністерстві, ці заходи спрямовані на те, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна негайно вивести війська з України.

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«Ці заходи знизять здатність Росії вести війну та надішлють чітке повідомлення російському режиму: Канада не відступиться від того, щоб притягати до відповідальності винних у спустошенні України. Канада продовжить працювати зі своїми однодумцями в міжнародній спільноті для координації подальших заходів», – додають в МЗС.

Канада 1 червня запровадила санкції проти 22 фізичних та чотирьох юридичних осіб. Перша в списку фізосіб – олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, гендиректорка «Національної медіагрупи», і як пишуть кілька років різні медіа – матір дітей Путіна.