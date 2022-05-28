Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами у Росії – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило, що понад 150 міст у більш ніж 20 країнах світу розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у Росії.

«Ще десятки (міст – ред.) – на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не може бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією. Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже ухвалили міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди», – йдеться в повідомленні.

Крім того, вказує МЗС, нещодавно Союз міст Балтії вирішив виключити російські Санкт – Петербург і Гатчину зі свого складу. Натомість до складу організації у якості асоційованого члена прийняли українське місто Вівнянськ, додали у зовнішньополітичному відомстві.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Країни Заходу засудили цю агресію РФ і застосували санкції проти Москви.