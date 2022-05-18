У Ризі вирішили перейменувати парк «Московський сад»

Влада столиці Латвії Риги ухвалила рішення про перейменування «Московського саду» на Латгальський парк. Як повідомило видання Delfi, із пропозицією змінити назву парку звернулося кілька товариств.

Спочатку ініціативу підтримали Центр державної мови та МЗС, потім документ схвалила Рада пам’яток Ризької думи.

«Московський сад» – парк у Ризі, заснований наприкінці 30-х років минулого століття, спочатку був відомий як Латгальський сад. Після радянської окупації парк перейменували. Тепер йому повернули історичну назву.

Раніше парламент Латвії вирішив вийти з договору з Росією про безпеку військових меморіалів. Це знімає останні юридичні перешкоди для знесення пам’ятника радянським воїнам у Ризі.

13 травня Ризька дума ухвалила рішення про демонтаж пам’ятника радянським воїнам у парку Перемоги.