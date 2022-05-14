«Арку дружби народів» перейменували в «Арку свободи українського народу» – рішення

14 травня Київрада ухвалила рішення про перейменування «Арки дружби народів» в «Арку свободи українського народу». Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви «Арки дружби народів». Тепер це – «Арка свободи українського народу», – йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, що депутати затвердили перелік понад 40 пам’ятників та пам’ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці й передати до музею тоталітаризму.

«Що стосується перейменувань – це резонансна тема. Ми почули думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, Інституту національної пам’яті та інших установ для завершення процесу найменувань. Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов’язані з Росією. Але нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим», – наголосив Кличко.



За даними міського голови Києва, рейтингове голосування щодо перейменувань столичних об’єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку «Київ цифровий».

26 квітня в Києві демонтували радянську скульптуру, яка символізувала «возз’єднання України та Росії».

А саму «Арку дружби народів» тоді запланували перейменувати та підсвітити кольорами українського прапору.

Скульптурна композиція «Арка дружби народів» з’явилася в Києві у 1982 році. Її відкриття хотіли приурочити до 60-річного ювілею утворення СРСР, який мали святкувати у грудні, але зробили це раніше – у жовтні, напередодні 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року.